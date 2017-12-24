«شرطة دبي» تخالف مصوّر الطريق على «إنستغرام»

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس، صورة تفيد بتحرير مخالفة من قِبل شرطة دبي، لشخص كان يصوّر الطريق مباشرة أثناء قيادته المركبة، واتضح من الصور الملتقطة أنه قائد المركبة.

وتفصيلاً قال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إنه ورد اتصال من أشخاص عدة على رقم 901 المخصص للإبلاغ أو الاستفسار عن خدمات الشرطة، يفيد بأن أحد الأشخاص يقود مركبته ويصوّر مباشرة الطريق العام، وزودوا الشرطة باسم الحساب على «الإنستغرام»، وتم الدخول على الحساب، وتبينت صحة الواقعة، وعليه تم تحرير مخالفة الانشغال بغير الطريق (قيمتها 800 درهم)، وتسجيل 4 نقاط مرورية عليه، حسب القانون الجديد.

وأكد أنه لا يمكن قبول مثل هذا الأمر، كما أن قائد المركبة لم يُعِرْ القانون أو حماية نفسه أي اهتمام، وأن الهدف من تحرير المخالفة توعية الناس بالخطأ وما قد يترتب عليه من خطورة الفعل، كما بين أنه يمكن لأي شخص الإبلاغ عن أي خطأ جنائي أو مروري، لأن هدف شرطة دبي الحفاظ على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.