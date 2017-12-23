"حر".. قصيدة لـ محمد بن راشد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله قصيدة على حسابه في انستغرام بعنوان" "حر".
زاد الـجفا حـتى وصـل لـين الأحـلام
ومـا عـدت اشـوفك زايـرً فـي مـنامي
واحـترت ف أمـرك هاجرني من العام
لـين أخـتفى أسـمك مـابين الأسـامي
كــنـي أطـــارد ظـــل غـيـمه فــلا دام
غــيـمـه يـزاغـيـها يـمـانـيي وشــامـي
أو كنك إنته طيف ساكن في الاوهام
فـي قـلب شـاعر بـه جـنون الـهيامي
خـذنـي مـعـاك وخـلـني عـنـك جــدام
سـتـر وغـطـا يـحميك والـوقت حـامي
وارجــع لـمـن يـغـليك يـا وحـش الآرام
مـادام لـك فـرصه ع جـذب إهتمامي
لأنـــي إذا صــديـت فــي دور الايــام
حـــرً وخـــرط مـنـك سـبـوقه وحـامـي
مـــاتــرده الــصـيـحـه مــدبــر ولا رام
حـــدً يــرده واخـتـفى فــي الـغـمامي