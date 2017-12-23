"حر".. قصيدة لـ محمد بن راشد

قفزات نوعية حققتها السينما العربية خلال السنوات الأخيرة، مكنتها من فتح أبواب جديدة لها، لتصل إلى العالم أجمع، فبعد نجاحها في حجز مكان لها في معظم المهرجانات العالمية بدءاً من كان السينمائي ومروراً بمهرجاني برلين وفينيسيا،