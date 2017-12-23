قطة تحتل قمرة قيادة طائرة

أحاطت قوات الأمن التابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية بطائرة أمس الجمعة، بعدما تسللت قطة الى قمرة القيادة. وذكر تلفزيون «جيو» يوم أمس أن الطيار كان قد أشار إلى «خطر على متن الطائرة». وكانت الطائرة تقل 30 راكباً.

وقال متحدث باسم شركة الطيران الوطنية، مسعود تاجوار: «من الطبيعي في مثل هذه الحالات أن تأتي شرطة المطار وإدارة الإطفاء إلى الطائرة».

وهربت القطة من قمرة القيادة إلى الكابينة عندما حاول الطاقم الإمساك بها، بحسب صحيفة «إكسبريس تريبيون». وبعد عدة محاولات تم الإمساك بها وأقلعت الطائرة. وأضاف تاجوار: «نحن نحقق الآن في كيفية دخول القطة قمرة القيادة والاختباء».