8 كواكب تدور ضمن نظام نجمي يشبه نظامنا الشمسي

اكتشف علماء في وكالة ناسا الأميركية للفضاء 8 كواكب، ضمن نظام نجمي بعيد يشبه نظامنا الشمسي، وتدور هذه الكواكب حول نجم يسمى «كيبلر-90»، وحسب تقرير لـ«بي بي سي»، فهذا هو أكبر عدد من العوالم يتم اكتشافه على الإطلاق في نظام كوكبي خارج نظامنا المعروف.

وقال أندرو فانديربورغ، وهو باحث مشارك في جامعة تكساس في أوستن: «إن نظام النجم (كيبلر-90) يشبه نسخة مصغرة من نظامنا الشمسي، فهناك كواكب صغيرة في الداخل وكواكب كبيرة خارجها، لكنها تجري معاً بإحكام».

واستند هذا الاكتشاف على معلومات رصدها تلسكوب الفضاء كيبلر، التابع لوكالة «ناسا».

وقال كريستوفر شالو، مهندس البرمجيات في شركة «غوغل»، الذي ساهم في هذا الاكتشاف: «هذا الاكتشاف يجعل «كيبلر-90» النجم الأول الذي يستضيف أكبر عدد من الكواكب مثل نظامنا الشمسي».

واستخدم المهندسون من غوغل نوعاً من الذكاء الاصطناعي يسمى تعلم الآلة، للعثور على الكواكب التي لم تصل إليها عمليات البحث السابقة.