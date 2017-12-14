البحث عن زعيم مافيا هارب منذ 25 عاما

نفذت الشرطة في جزيرة صقلية الإيطالية عشرات المداهمات، بحثا عن زعيم المافيا ماتيو ميسينا دينارو الذي يتصدر قائمة المطلوبين للعدالة في البلاد ويختبئ منذ حوالى 25 عاما.

ونقلت وكالات الأنباء الإيطالية، الخميس ،عن محققين محليين قولهم إنه تم نشر حوالى 200 من رجال الشرطة لتنفيذ العملية في منطقة تراباني غربي صقلية.

وقامت الشرطة بتفتيش ممتلكات لـ 30 شخصا مشتبها بهم، بالقرب من بلدة كاستيلفيترانو مسقط رأس ميسينا. وهؤلاء المشتبه بهم متهمون بأنهم ساعدوه على مواصلة التهرب من السلطات.

وميسينا دينارو هو أحد أخطر زعماء المافيا المطلوبين للعدالة في أوروبا، وكان يعتبر منذ فترة طويلة، إلى جانب توتو رينا الذي توفى مؤخرا، رئيس عصابة المافيا "كوزا نوسترا" في صقلية.

وتم توجيه اتهامات إلى ميسينا دينارو بقتل مطارديّ المافيا جيوفاني فالكوني وباولو بورسلينو، وغيرهما الكثير. ودينارو هارب منذ عام 1993 ،في أعقاب تنفيذ سلسلة من التفجيرات في أنحاء متعددة من إيطاليا، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن مدى الحياة عام 2002.

وبينما تم العثور على أشخاص من مرافقيه له والمحيطين به والقبض عليهم، ولم يُشاهد ميسينا دينارو أو تصل أخباره منذ اختبائه قبل ما يقرب من ربع قرن.