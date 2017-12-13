طلاب يسجلون رقما قياسيا في العزف على بيانو واحد

ذكرت وسائل إعلام أن عشرين طالبا، من جميع أنحاء البوسنة والهرسك، سجلوا رقما قياسيا عالميا جديدا، الثلاثاء، بتأديتهم جميعا مقطوعة موسيقية على نفس البيانو في نفس الوقت.

وتجمع الطلبة حول البيانو بحيث استخدم كل واحد منهم يد واحدة، في قاعة مدينة سراييفو لأداء معزوفة "جالوب مارش"، التي ألفها الموسيقار الفرنسي ألبرت لافيناك.

وحطم الطلاب بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجله 18شخصا قبل ثلاث سنوات في باري بإيطاليا .

ومن خلال هذه المحاولة لتحطيم رقم قياسي، رغبت أربع مدارس موسيقية محلية في تشجيع العزف على البيانو و فن الموسيقى بوجه عام.