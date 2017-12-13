التسول في الصين عبر «كيو آر كود» الهواتف الذكية

إذا كان لا يزال لديك شكوك في أن الأجهزة الذكية قد طغت على حياتنا ومعظم تعاملاتنا، يجدر بك النظر للصين، وبالتحديد إلى المتسولين فيها، ممن ابتدعوا طريقة جديدة لشحذ الأموال، وبكل رقي. فعند مصادفتهم لمار بالطريق يتذرع بعدم امتلاكه لمبلغ نقدي في جيبه، يقدمون على لفت انتباهه لوسيلتهم الجديدة؛ ألا وهي «كيو آر كود» أو رمز الاستجابة السريعة، حيث يمكن مسح الرمز عبر الهواتف الذكية، ليتم تحويل مبلغ نقدي مباشرة لحساب المتسول البنكي.

وأصبحت الهواتف الذكية والرموز أدوات جديدة للمتسولين الصينيين، وبالتحديد في مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ الصينية، إذ يتجمع الشحاذون في المناطق الشعبية حيث السياح، ويحملون علباً طبع عليها رمز الاستجابة السريعة، ليكون بمقدور أي شخص لديه تطبيقات الدفع الذكية تقديم التبرع.