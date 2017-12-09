خدمة لبث الموسيقى عبر «يوتيوب» 2018

نقلاً عن أشخاص مطلعين ذكرت شبكة بلومبرغ إن موقع يوتيوب التابع لشركة ألفابت يخطط لتقديم خدمة بث موسيقى مدفوعة في مارس المقبل.

وقالت بلومبرج إن شركة «وارنر ميوزيك جروب» للتسجيلات وقعت بالفعل على الاتفاق في حين تجري سوني ميوزيك إنترتينمنت ويونيفيرسال ميوزيك جروب وميرلين، وهو كونسورتيوم يضم شركات تسجيلات مستقلة، محادثات مع موقع بث المقاطع المصورة. وستتنافس الخدمة، التي يشار إليها داخلياً باسم «ريمكيس» وفقاً لبلومبرج، مع عروض مماثلة من سبوتيفاي وشركة أبل.

وقدمت «جوجل»، وهي وحدة أخرى تابعة لألفابت، خدمة «جوجل بلاي ميوزيك» في 2001.

ودشن «يوتيوب» في 2016 خدمة باشتراكات تسمى «(يوتيوب رد» لتصفح المقاطع المصورة دون ظهور إعلانات وتضم بعض المحتويـات الحصريــة.