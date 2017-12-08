بعد انقطاع ربع قرن.. إمامة المصلين من مِحراب الرسول الكريم اليوم

بعد انقطاع امتد نحو 25 عاما، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن أئمة المسجد النبوي الشريف سيعودون لإمامة المصلين من محراب الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، داخل الروضة الشريفة اعتبارا من صلاة الجمعة اليوم.

ويقع المحراب النبوي في الروضة الشريفة، ويقع شرقه القبر الشريف، وغربه المنبر، ومكتوب في جانبه الغربي «هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم».

وقد أحدثه عمر بن عبدالعزيز في المكان الذي اتخذه صلى الله عليه وسلم مصلى، بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة الشريفة.

وقبل هذه العودة، كانت الصلوات تقام من المحراب العثماني الذي يقع في مقدمة المسجد النبوي في جدار القبلة.

وقد أحدثه الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه إبان توسعته للمسجد النبوي، ولذلك يسمى المحراب العثماني.