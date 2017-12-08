حقنة في الحلق تمنع الشخير

Ⅶنشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام أمس، صورة لمنطقة وسط مدينة دبي يبرز فيها مبنى مركز دبي التجاري العالمي متألقاً بصورتي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،