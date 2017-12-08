حقنة في الحلق تمنع الشخير

طور الباحثون في جامعة إيموري الأميركية، حقنة لعلاج الشخير وعارض توقف التنفس أثناء النوم.
وذكرت «ديلي ميل»، أن الحقنة تحتوي على عقار يستخدم بصور شائعة لإيقاف ضعف العضلات، ويتم حقنه في أنسجة الفم الموجودة في سقف الحلق، فيشد العضلات المرتخية هناك.
طور الباحثون في جامعة إيموري الأميركية، حقنة لعلاج الشخير وعارض توقف التنفس أثناء النوم.
وذكرت «ديلي ميل»، أن الحقنة تحتوي على عقار يستخدم بصور شائعة لإيقاف ضعف العضلات، ويتم حقنه في أنسجة الفم الموجودة في سقف الحلق، فيشد العضلات المرتخية هناك.
بعد انقطاع امتد نحو 25 عاما، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن
تناول الدكتور سعيد خلفان الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة سمارت وورلد، مدير عام هيئة الإمارات للهوية سابقاً، في محاضرة
بين ثنايا المجتمع المحلي توغل صناع السينما الإماراتية، منقبين في مجموعة أفلامهم الـ 13 التي يعرضها المهرجان هذا العام،
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Ⅶنشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام أمس، صورة لمنطقة وسط مدينة دبي يبرز فيها مبنى مركز دبي التجاري العالمي متألقاً بصورتي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يحتضن منتزه خليفة في العاصمة أبوظبي، اليوم،
تجمع طيران الإمارات مرة أخرى هذا العام، عائلات وأفراداً من جميع أنحاء العالم، وخصوصاً الجاليات العربية في أستراليا، مع
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