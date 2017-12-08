حقنة في الحلق تمنع الشخير

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  • Ⅶإعداد: عمر حرز الله
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طور الباحثون في جامعة إيموري الأميركية، حقنة لعلاج الشخير وعارض توقف التنفس أثناء النوم.

وذكرت «ديلي ميل»، أن الحقنة تحتوي على عقار يستخدم بصور شائعة لإيقاف ضعف العضلات، ويتم حقنه في أنسجة الفم الموجودة في سقف الحلق، فيشد العضلات المرتخية هناك.

 

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