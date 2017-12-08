أميركي يبيع 600 مليون فدان في القمر

ربما يتميز رواد الأعمال بتفكيرهم خارج الصندوق، لكن رجل الأعمال الأميركي، دينيس هوب، فكر خارج الكوكب بأسره، حيث اكتشف أن الفضاء الخارجي يفتقر للقوانين التي تنظمه.

باستثناء «معاهدة الفضاء الخارجي» التي لم تأت على ذكر الشركات الخاصة أو الأفراد، وهذه الثغرة شجعت دينيس هوب على طلب توثيق ملكيته للقمر، وأسس موقعاً خاصاً بسفارة القمر للتواصل مع المهتمين بشراء عقارات خارج الأرض. بعدها كان هوب يبيع فدان القمر بـ19 دولاراً و 99 سنتاً، ليصل السعر مع الضرائب القمرية أو الفضائية إلى 24 دولاراً لقطعة الأرض الواحدة مهما كان موقعها على القمر.

وتمكن هوب منذ عام 1980 من بيع 600 مليون فدان من أراضي القمر، وصرح هوب في مقابلة صحفية أن زبائن شركته بات يقارب الستة ملايين شخص ينتمون إلى 193 دولة.