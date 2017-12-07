"فيدكس بي" ينطلق في دبي غداً بمشاركة أبرز نجوم الفيديو الرقمي

ينطلق في دبي غدا (الجمعة) معرض "فيدكس بي"- VIDXB وهو التجمع الأول من نوعه الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة نجوم وصناع الفيديو الرقمي من مختلف انحاء المنطقة والعالم تأكيدا للدور الرائد لدولة الإمارات في مواكبة أحدث المستجدات التكنولوجية، وحرصها أن تكون مساهما رئيسا في دفع عجلة التطور العالمية، وضمن رؤية دبي نحو ترسيخ موقعها كمركز رائد للتطوير التقني والرقمي وتشجيع الإبداع واستقطاب المبدعين وتهيئة المناخ اللازم لتلاقي الأفكار والخبرات في مختلف المجالات ومن ضمنها مجال المحتوى الرقمي بما له من أهمية كبيرة مع اتساع دائرة انتشاره عالمياً.

ويقدّم الحدث الذي تنظمه لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، ويقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال يومي الثامن والتاسع من ديسمبر 2017، منصة غير مسبوقة على المستوى العربي يلتقي خلالها صنّاع محتوى الفيديو الرقمي لبحث ودراسة أفضل الوسائل اللازمة لتطوير هذه الصناعة الواعدة، وتعزيز مكانة دبي كقبلة لتطوير الإعلام الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مستقطباً نخبة من أبرز صناع المحتوى إقليميًا ودوليًا وفي مقدمتهم: كيسي نيستات، وكي سي آي، وكونور ماينارد، وليلي بونس، وأنور جبلاوي، إنانا سيركيس، ونور ستارز، ونهى ستايل، وسعودي ريبورترز، إضافة إلى محمد الشحي وغيرهم الكثير من الأسماء المعروفة في مجال الفيديو الرقمي على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، رحّب جمال الشريف، رئيس لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، بضيوف الحدث المشاركين من مختلف أنحاء العالم وقال: "تظل دبي المدينة الجامعة للمبدعين في كافة المجالات، ولاشك في أن هذا التجمع العالمي الذي نحن بصدده اليوم يحمل العديد من الدلالات من أهمها أن دولة الإمارات تأتي دائما في مقدمة الدول الراعية للإبداع بما تقدمه القيادة الرشيدة من أوجه التشجيع للمبدعين وما توفره الدولة من أجواء محفزة على اللقاء والحوار والنقاش بما لذلك من أثر في إثراء الأفكار وتوليد المزيد منها، وهذا سبب رئيس في الزيادة المطردة في أعداد الفعاليات العالمية الكبرى التي تحفل بها دولة الإمارات على مدار العام مستقطبة أكبر رموز الإبداع على تنوّع قوالبه وتعدد أشكاله".

وأضاف الشريف: "تحولت دبي إلى نموذج لمدن المستقبل سواء في منهج عملها أو توجهاتها والمجالات التي تعنى بها، في حين ضمنت الإبداع في كافة مسارات العمل، لتجعل منه مقوما أساسيا من مقومات نجاحها. واليوم تأتي فعالية "فيدكس بي" كمنصة فريدة من نوعها على مستوى المنطقة تنطلق من دبي لتعزيز مستقبل صناعة المحتوى الرقمي عبر مناقشة واحد من أهم المنتجات التي صاحبت التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حاليا وهو محتوى الفيديو الرقمي والذي أصبح يتمتع بشعبية جارفة في العالم الافتراضي على شبكة الإنترنت، حيث ستتناول المناقشات هذا الموضوع من جوانب عدة لتكون بذلك دبي مشاركة بشكل إيجابي في تطويره عبر ما سيثمره اللقاء من أفكار جديدة وما سيفتحه من آفاق يمكن من خلالها الوصول بهذا المحتوى إلى مستويات أفضل من التميز".

وأكد رئيس لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، الجهة المنظمة للحدث، أن "فيدكس بي" على مدار يومي الثامن والتاسع من الشهر الجاري ومن خلال مشاركة أبرز نجوم وصناع المحتوى في المنطقة والعالم، يمهد لمرحلة جديدة من مراحل تطور محتوى الفيديو على الإنترنت ليس فقط من ناحية تأثيراته الثقافية والاجتماعية ولكن أيضا كصناعة آخذة في النمو بكل ما لها من أبعاد اقتصادية، حيث لن يقتصر الحضور على صنّاع المحتوى ولكن سيكون هناك أيضا المستثمرون وممثلي الشركات المعنية بهذا المجال ومن مناطق متفرقة حول العالم.

وتمثل الفعالية التجمع الأكبر من نوعه لأهم رموز المنصات الرقمية المخصصة لمشاركة مقاطع الفيديو، والذين أصبحوا يتمتعوا بشعبية كبيرة بفضل الانتشار الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتهم نجم اليوتيوب كايسي نيستات بالإضافة إلى نجم الموسيقى كي سي آي (KSI)، علاوة على مجموعة كبيرة من المبدعين والمختصين في هذا المجال ما يكسب الحدث أهمية خاصة كساحة لمشاركة المعارف والخبرة وتبادل الأفكار والآراء.

وسيتمكن الحضور من الالتقاء بأبرز الشخصيات العالمية والإقليمية المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال جلسات التعارف التي ستتضمنها الفعالية، بالإضافة إلى استكشاف أحدث الابتكارات في صناعة المحتوى عبر الإنترنت من عبر برنامج كبير يتضمن جلسات نقاشية وحوارية وورش عمل تفاعلية لصناع المحتوى.

جلسات وورش عمل

ويناقش الحدث، الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى في المنطقة، صناعة الفيديو الرقمي من مختلف الجوانب والأبعاد التكنولوجية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مجموعة من الجلسات التي تجمع نجوم صناعة الفيديو الرقمي على مستوى العالم، حيث سيناقش الخبراء كيفية تحويل محتوى الفيديو لأرباح مستدامة، وإيجاد فرص إضافية لتحقيق الدخل للشركات العاملة في هذا المجال، كما ستتناول الجلسات أهمية البيانات والأرقام التي يحققها محتوى صناع الفيديو بما فيها إحصاءات التفاعل، والتفاصيل الديموغرافية للجمهور، وكيفية تحديد الاستراتيجيات المستقبلية للمحتوى.

وسيناقش المعنيون بصناعة الفيديو الرقمي كيفية استغلال المنصات بالشكل الأمثل واستكشاف المحتوى الذي يفضله الجمهور المستهدف، كما سيتناول المعرض التأثيرات الاجتماعية لهذا الشكل الجديد من أشكال التواصل المرئي وتعزيز وعي الجمهور، وتشجيع التغيير الإيجابي من خلال المحتوى المميز وهو ما قد ينتج عنه شراكات استراتيجية واعدة، وسيشكل المعرض فرصة للتعرف على الطرق المثلى لاستغلال الابتكارات المتعلقة بالمنصات الاجتماعية، والمنتجات التكنولوجية لسرد القصص بطرق تجذب الجمهور لتحقيق النجاح المنشود.

وستتضمن الفعالية أيضاً باقة من ورش العمل والجلسات النقاشية التي ستركز على مجتمع صناعة المحتوى بما في ذلك: ورش مخصصة لصناع المحتوى والتدوين بالفيديو حول السفر والطعام والجمال والألعاب وفيديوهات التحدي، وستتناول الورش مستقبل المحتوى وآفاقه في ضوء الاتجاهات الجديدة لاستهلاك المحتوى وقوالبه وصيّغ صناعته وأبرز الاتجاهات الرقمية التي تشهد تطوراً مستمراً، كما ستركز النقاشات على مزايا المنصات التي يمكن للعلامات التجارية الاستفادة منها وعروض تقديمية لإطلاق المنتجات الجديدة.