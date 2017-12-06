الروسية أناستازيا.. أجمل طفلة في العالم

حصدت الطفلة الروسية أناستازيا كنيازيفا (6 سنوات) لقب أجمل طفلة في العالم لتسحب بذلك اللقب من الفرنسية ثيلان بلونداو، وقد أجمع متابعو أناستازيا على حساباتها في مواقع التواصل على أنها فعلاً تستحق اللقب بعدما انبهروا بمواصفاتها التي تشبه الدمية وبلون عينيها الزرقاوان بلون البحر.

الطفلة أناستازيا رغم صغر سنها حققت نجاحات كبيرة في عالم الموضة، إذ تم اختيارها لإطلاق عدة حملات إعلانية بما في ذلك العلامة التجارية الروسية الشهيرة تشوبي للاطفال.

وحصدت الطفلة أناستازيا أكثر من 500 ألف متابع على حسابها الرسمي في إنستاجرام الذي تديره والدتها آنا.

وقبل اناستازيا كانت الطفلة الفرنسية ثيلان بلونداو ابنة لاعب كرة القدم باتريك بلونديو، أجمل فتاة في العالم.

وهي تبلغ من العمر اليوم 16 عاماً وأصبحت أصغر عارضة للعلامة «فوغ» الفرنسية كما ظهرت في الصفوف الأمامية لعدد من العروض خلال أسابيع الموضة في أوروبا، فضلا عن تقديم عروض أزياء في منصات دولتشي آند غابانا في ميلانو.