سيارة تسافر إلى المريخ يناير المقبل

تعتزم شركة "سبايس إيكس" الأميركية، إرسال سيارة من طراز "تيسلا" على متن صاروخ جديد يرتقب إطلاقه في يناير المقبل صوب المريخ، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وأعلن مؤسس الشركة الأميركية، إيلون موسك، في تغريدة على "تويتر" أنه سيبعث بسيارته "رودستر تيسلا" الحمراء في أعلى الصاروخ.

وأوضح وفقا لسكاي نيوز أنه معجب بفكرة سير السيارة في مكان غير متناه، فضلا عن إمكانية العثور عليها من قبل كائنات فضائية، بعد ملايين السنوات.

وفي حال نجحت عملية الإطلاق كما هو مرتب لها، ستصل السيارة إلى مدار كوكب المريخ، وهو ما سيكون دعاية غير مسبوقة لشركتي "سبيس إيكس" و"تيسلا".

يذكر أنه جرى تأجيل إطلاق صاروخ "فالكون هيفي" من قبل، بسبب مخاوف من فشله، سواء تعلق الأمر باحتمال انفجار على الأرض أو أثناء النزول.

وتراهن الشركة الأميركية على إظهار قدرتها على إرسال شيء مفيد، لأول مرة، صوب الفضاء، حتى وإن يكن ثمة من سيستفيد من العربة في محيط المريخ حتى الآن.