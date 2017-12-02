772 «سبينر» تلف مركبة بعلم الإمارات

الاحتفال باليوم الوطني في الإمارات مناسبة وطنية مفتوحة تحفّز الشباب للتنافس في إظهار الحب والولاء للوطن والقيادة، وتزيين المركبات بأعلام الدولة وصور القادة، واحد من مظاهر هذا الاحتفال.

رامي الطوبجي مصري الجنسية فكّر من زاوية حبّه للإمارات للاحتفال على طريقته الخاصة، فأبدع برفقة ابنه آدم، في تزيين سيارته الـ«ميني كوبر» بأعلام الدولة بـ 772 قطعة من اللعبة الدوارة «سبينر» لتلف مركبته بعلم الإمارات، حيث تدور كلها وقت المسير لتشكّل لوحة معبرة وجميلة. ويقول صاحب الفكرة إنه أنفق نحو 30 ألف درهم للظفر بهذه القطع الدوّارة بطلبية خاصة من الصين وجميعها تحمل ألوان علم الإمارات، ولتثبيتها على المركبة اضطر لحفر آلاف الثقوب على المركبة حتى لا تتأثر هذه القطع بسرعة المركبة. وأكد الطوبجي أن هذا الفعل نابع من قناعة رد الجميل للبلد الذي يعيش ويعمل فيه وهو الإمارات التي أحبّها الجميع.