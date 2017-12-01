جدارية وطن

كثيرة هي مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ46 لدولة الإمارات، وكم تتجلى شائقة ورفيعة القيمة، من بينها تلك التي تعيد استذكار جهود وأدوار الآباء المؤسسين، كحال هذه الجدارية الفريدة على سد حتّا، التي تجمع المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، اللذين غرسا بذور النهضة والازدهار في الوطن، وعززا ركائز قوة الدولة، إذ تمثل أكبر جدارية في العالم، حيث نفذها، أخيراً، «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع بلدية دبي.