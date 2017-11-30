وطن العزة

المصدر:
  • تصوير- إبراهيم صادق
التاريخ:
طباعة Email

Ⅶمشهديات جمال لا حصر لها وطقوس فرحة فريدة تطرز أجواء الاحتفال باليوم الوطني الـ46 للإمارات، تعطرها بهجة الطفولة واعتزازها بالوطن، كما حال الطفلين في الصورة الملتقطة ضمن احتفال بالمناسبة في الكورنيش القديم برأس الخيمة.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon