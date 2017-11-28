مقصف أنديرا غاندي يقدم وجبات طعام بـ48 فلساً فقط

يقدم مقصف أنديرا غاندي في مدينة بنغلور الهندية وجبات طعام زهيدة الثمن، ومثيرة للشبع، تقدر بحوالي 200 ألف وجبة يومياً. وتبدأ طوابير الانتظار منذ الصباح الباكر لتتدفق الحشود في قائمة انتظار من الرجال والنساء الذين يقصدون نافذة صغيرة، تتسلم فيها الأيادي التي تحمل عملات تعادل 13 سنتاً (حوالي 48 فلساً) أي ما يعادل (نصف درهم إماراتي)، زمرة أو اثنتين من العلب البلاستيكية الصفراء، التي يتم بعد ذلك تسليمها لمقايضتها بأغذية أخرى لاحقاً.

إفطار الكعك

وعلى سبيل المثال، تضم وجبة الإفطار (الكعك الذي يؤكل عادة في جميع أنحاء جنوبي الهند كإفطار)، و(طبقاً من الأرز الشعبي) وصلصة جوز الهند، وهي بالفعل وجبة غنية ولا يستهان بها مقابل قيمتها المادية. ومما يزيد إغراء الحشود، أن الطعام طازج، ودافئ، ولذيذ للغاية، ويكمن الجزء الأفضل في أن كل طبق يكلف وحسب خمسة روبيات.

الأفواه الجائعة

منذ افتتاح المقصف أبوابه في 16 أغسطس من العام الجاري، والذي أطلق عليه اسم أنديرا غاندي - رئيسة الوزراء الهندية التي اغتيلت عام 1984، لم يفتأ في إطعام الأفواه الجائعة. ومن الواضح أن هذه الفكرة مستعارة من مقاصف أخرى شهيرة وناجحة، كـ«مقاصف آما» التي أطلقها رئيس وزراء ولاية تاميل نادو المجاورة، علماً بأنه يمكن القول إنه نسخة أفضل عنه.