يوم الوفاء والولاء

صورتان كبيرتان للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزينان مدخل مبنى مركز دبي المالي العالمي، ضمن الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ46، المناسبة الغالية، التي يجدد فيها أبناء الوطن معاني الوفاء للآباء المؤسسين وعهد الولاء للقيادة الرشيدة التي تسير على نهجهم في تشييد دولة عصرية فريدة تباهي بنهضتها بين الأمم.
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«الحكايا» ختامها مسك في حديقة أم الإمارات
شهدت حكايا مسك مبادرة مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مسك الخيرية، والتي تنظم للمرة الأولى خارج المملكة العربية
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القرية العالمية
■يجد الزائر للقرية العالمية في دبي كل شيء مختلف ومدهش، فهي مقصد لكل ضيوف دبي الكرام الذين يأتونها من مختلف أنحاء العالم
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مهرجان الشيخ زايد ينبض بمفردات التراث
تتميز الدورة الحالية من مهرجان الشيخ زايد التراثي، بأنه يتزامن مع «عام زايد» الذي يحتفي بمرور 100 عام على ميلاد المغفور
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توجه لتحويل مدرسة محمد بن زايد للصقارة إلى أكاديمية
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» انطلقت صباح أمس، فعاليات مهرجان الصداقة
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ساعة أبل تشخص تسارع نبضات القلب
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شرطة أبوظبي تستخدم الحشرات في حل القضايا الجنائية
تستخدم إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي الحشرات الجنائية في حل وتفسير العديد من القضايا الجنائية منها: تقدير وقت
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قالب كيك بوزن 2000 كغ احتفالاً باليوم الوطني
أقيم في هايبر ماركت العين ، مهرجان احتفالي كبير ، حيث تم إعداد اكبر قالب كيك بوزن 2000 كغ ، مزين بألوان علم دولة
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قالب كيك بوزن 2000 كغ احتفالاً باليوم الوطني
أقيم في هايبر ماركت العين ، مهرجان احتفالي كبير ، حيث تم إعداد اكبر قالب كيك بوزن 2000 كغ ، مزين بألوان علم دولة