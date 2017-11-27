يوم الوفاء والولاء

صورتان كبيرتان للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزينان مدخل مبنى مركز دبي المالي العالمي، ضمن الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ46، المناسبة الغالية، التي يجدد فيها أبناء الوطن معاني الوفاء للآباء المؤسسين وعهد الولاء للقيادة الرشيدة التي تسير على نهجهم في تشييد دولة عصرية فريدة تباهي بنهضتها بين الأمم.