يوم الوفاء والولاء

المصدر:
  • تصوير: دينيس مالاري
التاريخ:
طباعة Email

صورتان كبيرتان للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزينان مدخل مبنى مركز دبي المالي العالمي، ضمن الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ46، المناسبة الغالية، التي يجدد فيها أبناء الوطن معاني الوفاء للآباء المؤسسين وعهد الولاء للقيادة الرشيدة التي تسير على نهجهم في تشييد دولة عصرية فريدة تباهي بنهضتها بين الأمم.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon