الفراء الطبيعي يجذب عاشقات الموضة الفاخرة في دبي

كل يوم تثبت دبي أنها تحتل مركزاً مرموقاً في مجال الرفاهية والثراء، فهي مستمرة دائماً في تحقيق الإنجازات، وتأكيد مكانتها بوصفها وجهة عالمية لقطاع الفخامة والسلع الفاخرة، فنجد فيها ما قد لا نجده في كبرى الدول في العالم، وقد عرضت أخيراً المصممة السورية سناء معتوق تصاميم من الفرو الطبيعي الفاخر في دبي، اتسمت بالترف واللمعان والألوان الراقية الحريرية الملمس التي تخبّئ بين ثناياها دفئاً وفخامة، وتلقي على المرأة هالة من الرفاهية.

ملمس الحرير

وتقول المصممة السورية سناء معتوق، في حديثها لـ«البيان»: «إن فرو الشينشيلا يعتبر من أغلى أنواع الفرو الطبيعي وأكثرها نعومة وسماكة، ويتميز بلونه اللافت ما بين الرمادي الفضي والأزرق الداكن الطبيعي، ويستخرج من حيوان نادر واصطياده صعب مما يجعله من أغلى أنواع الفرو، كما أنه من أكثر أنواع الفرو التي تحمل في تركيبتها شعر الحيوانات، إذ يصل أعداد الشعر إلى 20000 شعرة كل سنتمتر مكعب من قماش الشينشيلا، أما السابل ففروها شديد اللمعان وحريري الملمس، ويميل إلى اللون البني، ويعتبر من أندر أنواع الفرو الطبيعي، كما يتميز فرو المنك بالخفة وبجودته العالية على مر السنوات، ويعتبر من أكثر أنواع الفرو مبيعاً في العالم».

الفرو و الألماس

وترى معتوق أن الفرو الطبيعي الفاخر يعتبر كالألماس والمجوهرات الاستثنائية، فهو يتمتع بخصوصية مميزة، وفخامته تعكس على المرأة أناقة لا متناهية ليس لها مثيل من حيث النوعية الفاخرة، لافتةً إلى أن الفرو استثمار جيد يدوم على مر السنوات، بل يمكن توارثه عبر الأجيال، بشرط الاعتناء به وحمايته من الحرارة وأشعة الشمس التي تبهت لونه وتضعف وبره فيتساقط، والامتناع عن تمشيط الوبر أو فركه بقوة، مع عدم حفظه في كيس من البلاستيك، وتقول معتوق: «أنتقي أجود وأفخر أنواع الفرو الطبيعي الخام من خلال زياتي السنوية إلى أميركا والسويد وروسيا، ويبقى أجود الأنواع تلك التي تأتي من كندا، وتصاميمي مستوحاة من أرقى الماركات العالمية، ومن خلال خبرتي الممتدة أكثر من 17 عاماً، أنصح كل سيدة إذا لم يكن في مقدورها التميز بين الفرو الأصلي والمزيف بأن تصطحب من يتمتع بالخبرة في هذا المجال».

الوردي الراقي

اعتمدت معتوق، في عرض مجموعتها، على الألوان التقليدية المميزة كالأسود والبني، ثم تأتي مجموعة ألوان نابضة بالحياة، ومنها الفرو الأزرق النادر والأبيض الثلجي، أما الفرو الوردي الراقي فيعتبر من الألوان اللافتة للانتباه، وأحدثها في تشكيلة سترات الفرو الطبيعي شتاء 2017-2018، كما عرضت معتوق الفرو الرمادي الفضي الأصلي بخامته الطبيعية الفاخرة.