قلوب مزدهرة

Ⅶالرواق الرومانسي الطويل في حديقة الزهور بدبي «ميراكل غاردن دبي»، بما تحفه من أقواس مثقلة بالورود الجميلة، والتي تتخذ أشكال القلوب.. كل ذلك يمنح الزائر أجواء من الشغف، تستحق التقاط الصور التذكارية لتوثيق لحظات لا تتكرر، بما تبثه من بهجة في النفوس، وتطلقه من أريج يملأ الأجواء بالنشوة والفرح.