■ مشهد ساحرلنجوم تتلألأ في سماء دبا حيث يصفو الطقس في مثل هذه الأوقات من السنة، عدسة «البيان» رصدت النجوم مع بوابة دبا لتشكل معها مشهداً بانورامياً يتداخل فيه البريق الاخاذ في صفحة السماء مع ساعات الفجر الأولى حيث يحلو الحلم والسهر.