براءة وعفوية

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:
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Ⅶنشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صوراً عبر حسابه الرسمي في تويتر تجمعه بعدد من الأطفال لدى زيارته إلى مستشفى لطيفة حيث دون سموه معلقاً على الصور: «لا يوجد شيء أنقى من قضاء الوقت مع البراءة والبسمة والعفوية والدفء». |

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