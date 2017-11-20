برواز دبي

المصدر:
  • تصوير: عماد علاء الدين
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شارف العمل في «برواز دبي» على الاكتمال، هذه التحفة المعمارية الجديدة التي ستضاف إلى المعالم المميزة في دبي، وتصبح مقصداً للزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم، فقد بدأت الاختبارات على حركة الإضاءة التي ستضيء المكان وتزينه ليكون منارة مشعة في دبي.

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