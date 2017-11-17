عروض مذهلة في ياس ووتروورلد وعالم فيراري احتفالاً باليوم الوطني

احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تدعو ياس ووتروورلد وعالم فيراري أبوظبي كافة المقيمين في دولة الإمارات الذين يحملون بطاقة هوية سارية المفعول، لمضاعفة المرح والاستمتاع بكافة الألعاب المشوّقة والأماكن الترفيهية مقابل 275 درهما إماراتيا فقط.

عند شراء تذكرة دخول برونزية إلى ياس ووتروورلد أو عالم فيراري أبوظبي، سيكون لدى الزوار فرصة الاستمتاع بالدخول إلى الوجهة الثانية مجاناً.

التاريخ: العرض سار من 3 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2017

الوقت: من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 6:00 مساءً (ياس ووتروورلد)، من الساعة 11:00 صباحاً إلى الساعة 8:00 مساءً (عالم فيراري أبوظبي).

المكان: ياس ووتروورلد وعالم فيراري أبوظبي، جزيرة ياس.