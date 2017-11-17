ورقة غار من تاج بونابرت للبيع

ستعرض ورقة غار ذهبية، قطعت من تاج الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت، للبيع في مزاد قرب باريس بعد غد الأحد.

وقال جان بيير أوسينات، وهو أحد البائعين بالمزاد، إن الورقة التي تزن عشرة غرامات، والتي ستكون قيمتها أقل من 500 دولار إذا صُهرت، من المتوقع أن تباع بما يعادل 300 أمثال هذا الرقم. وأضاف أن قيمتها «حتماً لا تستند إلى وزن الذهب، بل إلى وزن التاريخ».

وفي حدث تاريخي شهير، توج نابليون نفسه إمبراطوراً في كاتدرائية نوتردام في عام 1804، واضعاً التاج المصمم على هيئة إكليل الغار الروماني على رأسه، رغم أن البابا بيوس السابع كان يترأس مراسم التتويج.

ولقد امتدت إمبراطورة بونابرت في يوم ما من برشلونة إلى هامبورغ.

لكن الورقة التي ستعرض في المزاد، لم تكن قط جزءاً من مراسم التتويج. فقبل بداية المراسم، اشتكى نابليون من أن التاج ثقيل للغاية، وطلب من صانعه مارتن جيوم بيينيه، أن يزيل ست ورقات. وحصلت كل واحدة من بنات بيينيه الست على ورقة. وظلت الورقة التي ستعرض في المزاد مع الأسرة منذ ذلك الحين.