هدم جدار لإخراج فتاة تزن نصف طن

اضطر عناصر الإسعاف في الأرجنتين، إلى هدم جدار للسماح لشابة تزن 490 كيلوغراماً بالخروج من المنزل، بغية نقلها إلى المستشفى، بحسب ما كشفت الصحافة المحلية.

وتعيش إيزابيلا، البالغة من العمر 32 عاماً، في مدينة روساريو، على بعد 340 كيلومتراً من شمال العاصمة بوينوس آيرس.

وبغية إخراجها من المنزل، تمددت على السرير الذي رفع على متن شاحنة للدفاع المدني، بحسب الصور التي نشرتها صحيفة «كلارين».

ومنذ سنوات، تعيش إيزابيلا منعزلة في بيتها، في حالة إحباط شديد وانعدام للحركة، وقد أصيبت بأورام في الرجلين بسبب البدانة. وكانت إيزابيلا تزن 130 كيلوغراماً قبل 8 سنوات.