بريطاني يصد سمكة قرش بلكمة في أنفها

قال طبيب بريطاني تعرض لهجوم من سمكة قرش خلال ركوب الأمواج في استراليا إنه قد نجا عبر لكم السمكة في أنفها بالطريقة نفسها التي اتبعها راكب الأمواج الشهير ميك فانينج خلال إحدى المنافسات قبل عامين. وكان تشارلي فراي (25 عاماً) يمارس رياضة ركوب الأمواج بعد ظهر أول من أمس في شاطئ «أفوكا بيتش» على ساحل «سنترال كوست» شمال سيدني عندما قفزت سمكة قرش من الماء وعضته في كتفه، وقال فراي لقناة «تشانيل نايل» التليفزيونية الأسترالية «لقد رأيت رأس قرش تخرج من الماء،و(رأيت) أسنانها، ولكمتها في الوجه»، وأضاف:«لقد قلت - فلأفعل فقط مثلما فعل مايك-، ألكمها فقط في الأنف».

وأصيب فراي بخدوش طفيفة جراء العضة في كتفه وذراعه. وقال فراي:«لم أشعر بأن الأسنان قد اخترقت جلدي، الأمر كان أشبه بأنني تلقيت ضربة قوية، شعور وكأن يداً قد أمسكت بي».

وذكر أن سمكة القرش كانت بطول مترين تقريباً. وأفاد الإعلام المحلي بأن قرشاً طوله ثلاثة أمتار قد رُصد في المنطقة نفسها بعد الهجوم بوقت قصير، وتم غلق الشاطئ لعدة ساعات.