بريطاني يصد سمكة قرش بلكمة في أنفها

المصدر:
  • سيدني - د ب أ
التاريخ:
طباعة Email

قال طبيب بريطاني تعرض لهجوم من سمكة قرش خلال ركوب الأمواج في استراليا إنه قد نجا عبر لكم السمكة في أنفها بالطريقة نفسها التي اتبعها راكب الأمواج الشهير ميك فانينج خلال إحدى المنافسات قبل عامين. وكان تشارلي فراي (25 عاماً) يمارس رياضة ركوب الأمواج بعد ظهر أول من أمس في شاطئ «أفوكا بيتش» على ساحل «سنترال كوست» شمال سيدني عندما قفزت سمكة قرش من الماء وعضته في كتفه، وقال فراي لقناة «تشانيل نايل» التليفزيونية الأسترالية «لقد رأيت رأس قرش تخرج من الماء،و(رأيت) أسنانها، ولكمتها في الوجه»، وأضاف:«لقد قلت - فلأفعل فقط مثلما فعل مايك-، ألكمها فقط في الأنف».

وأصيب فراي بخدوش طفيفة جراء العضة في كتفه وذراعه. وقال فراي:«لم أشعر بأن الأسنان قد اخترقت جلدي، الأمر كان أشبه بأنني تلقيت ضربة قوية، شعور وكأن يداً قد أمسكت بي».

وذكر أن سمكة القرش كانت بطول مترين تقريباً. وأفاد الإعلام المحلي بأن قرشاً طوله ثلاثة أمتار قد رُصد في المنطقة نفسها بعد الهجوم بوقت قصير، وتم غلق الشاطئ لعدة ساعات.

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon