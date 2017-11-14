وقف شيرين عن الغناء وإحالتها للتحقيق

قررت نقابة الموسيقيين المصرية، الثلاثاء، إيقاف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء، بعد "إساءتها لمصر" خلال حفل في بيروت.

وأفادت مصادر، أن النقابة قررت أيضا إحالة المطربة المعروفة للتحقيق أمام مجلس النقابة، وعدم منحها التصاريح اللازمة للغناء في الحفلات، وفق ما أكدت "سكاي نيوز عربية".

وخلال الحفل الأخير في لبنان، طالبت إحدى الفتيات من الجمهور الحاضر شيرين بإلقاء أغنيتها الشهيرة "ماشربتش من نيلها"، لترد الأخيرة قائلة: "هيجيلك (ستصابين) بالبلهارسيا".

ولشيرين عدة مواقف مثيرة للجدل، كان آخرها عندما أغضبت الجمهور خلال حفل في تونس بعد ألقت طرفة اعتبرت مسيئة للشعب التونسي.