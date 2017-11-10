عقار يغني عن الحمية الغذائية

طور الباحثون في جامعة «إمبريال كوليج» في لندن، عقارا جديدا لفقدان الوزن، يضاهي في فعاليته حمية «أتكنز» الغذائية التي تُشعر بالشبع من خلال ارتكازها إلى البروتينات والدهون.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن العقار الجديد يدعى«فينيلالانين»: «phenylalanine»، ويمتاز عن حمية أتكنز الغذائية بأنه يخلو من المخاطر الصحية التي تسببها الحمية، مثل: الإرهاق والإمساك والتعرض للإصابة بأمراض القلب.

وجاء تطوير العقار الجديد بعد أن لاحظ الباحثون البريطانيون، أن نوعا من الأحماض الأمينية الموجودة في البروتينات، يولد لدى المرء الإحساس بالشبع لفترة طويلة، ما يدفعه لتناول كمية أقل من الطعام. وذلك كون هذا العقار الجديد يحفز إطلاق هرمونات تخمد شهية الأكل في الأمعاء.