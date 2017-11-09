نصائح ذهبية للاستمتاع برحلة جوية هادئة

تحكم تصرفات الفرد مجموعة من القواعد التي يتبعها خلال وجوده مع أشخاص آخرين، والأمر نفسه ينطبق خلال السفر على متن الطائرات، فيما يمكن وصفه بـ"الإتيكيت".

ويقول موقع "بيزنيس إنسايدر" الأميركي إن استطلاعا شمل 1500 شخص عن قواعد التصرف داخل الطائرة كشف عن جملة من القواعد التي يجب على المسافرين اتباعها.

والاستطلاع الذي شمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، كشف آراء الأشخاص في هذه الدول حيال السلوك المقبول أو غير المقبول أثناء الرحلات الجوية.

وفي ما يلي 7 أسئلة، قال منظمو الاستطلاع إنها أساسية بشأن "إتيكيت الطائرة".

1. مسند الذراع

قال 67 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إن الأمر المناسب فعله هو أخذ مسند ذراع، واحد وترك آخر للجار.

لكن الآراء تختلف قليلا في المقعد الواقع في المنتصف، فـ47 في المئة في بريطانيا و42 في المئة في الولايات المتحدة قالوا إن على الراكب في هذا المقعد أخذ المسندين.

ونحو نصف المستطلعين في إيطاليا وفرنسا و ألمانيا، اعتبروا أن مسند المقعد الوسط يجب أن يذهب لمن يطلبه من المسافرين الجالسين في صف واحد من الطائرة.

2. الأحذية والجوارب

بالنسبة للبعض فإن خلع الأحذية يعد من أساسيات الرحلة في الطائرة، والبعض يبغض هذا السلوك، في حين لا يبدي آخرون رأيا حياله.

وفي الاستطلاع، ذهب 59 في المئة من المشاركين إلى الخيار الأول، لكن 75 في المئة من الإيطاليين المشاركين في الاستطلاع رفضوا هذا السلوك.

3. المحادثة مع الغرباء

من الأمور المزعجة لكثيرين أثناء الرحلات الجوية، إقدام الركاب الجالسين قربهم إلى إقحامهم بمحادثات مطولة.

وفي الاستطلاع، قال 83 في المئة إن المحادثات لا يجب أن تتعدى ابتسامة أو كلمة "مرحبا".

وقال 42 في المئة من المسافرين في أميركا إنه من غير المقبول مشاركة قصص شخصية مع الآخرين.

ويقترح البريطانيون مثلا كسر المحادثة بالتذرع بالذهاب إلى دورة المياه.

4. إيقاظ الجار النائم

يوافق 80 في المئة على إيقاظ الجار في الطائرة، ويقول نحو 40 في المئة إن الأمر يجب أن يكون لمرة واحدة فقط.

وقال نحو الثلث إنهم سيمرون من فوق الأشخاص الذين يغطون في نوم عميق.

5. هل يجب تجاهل الشخير؟

66 في المئة من المشاركين قالوا إنهم سيتجاهلون أمر الشخير ويرفعون صوت سماعة المواد الترفيهية في الطائرة.

وقال 11 من الأميركيين إنهم سينبهون جارهم الذي يشخر، بينما قال 20 في المئة من البريطانيين إنهم سيدفعون جارهم برفق، ويقولون بعد ذلك إن الأمر جرى بطريق الخطأ.

6. البحث عن مقعد أفضل

رغم الإجراءات التي تتخذها شركات الطيران لتنظيم أمر الجلوس على المقاعد، إلا أن نزاعات تحدث بين الركاب بهذا الشأن خصوصا في الطائرات شبه الفارغة.

ويقول 53 في المئة إنهم مع تغيير مكان مقاعدهم في حال حصلوا على إذن من فريق الطائرة.

7. إطفاء الشاشة الأمامية

قال 92 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيقللون من ضوء الشاشة الأمامية في حال إطفاء أضواء الطائرة قبيل الاقلاع أو الهبوط.