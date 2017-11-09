6 أيام عطلة لغير المدخنين

بدأت شركة يابانية مطلع سبتمبر الماضي، بمكافأة غير المدخنين من موظفيها بأن يحصلوا على 6 أيام عمل مدفوعة الأجر، تضاف إلى إجازاتهم السنوية، كتعويض عن الوقت الذي يقضيه زملاؤهم في الصعود والنزول من البرج للتدخين خارج المكتب، وهو ما يصل إلى أكثر من 10 دقائق، كل مرة.

وبحسب مواقع إخبارية، شرعت الشركة المتخصصة في الاستشارات والتسويق التجاري عبر الإنترنت، ومقرها طوكيو، في البرنامج بعد أن اشتكى أحد موظفيها من الوقت الذي يهدره أقرانه من المدخنين عند اختفائهم عن الأنظار بحجة ممارسة عادة التدخين الضارة، وبدلاً من معاقبة الفئة الأخيرة، لأن أغلب أحاديثهم وقتها يدور حول العمل وتبادل الأفكار، قررت الشركة مكافأة غير المدخنين على العقاب.

ومنذ بدء البرنامج في الأول من شهر سبتمبر الماضي، نجح 4 موظفين من أصل 42 مدخناً في الإقلاع عن تلك العادة، علماً أن قوام الشركة بأكملها يقدر بنحو 120 موظفاً.