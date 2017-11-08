تنفق 1000 جنيه من حساب والدها

تمكنت فتاة صغيرة في التاسعة من عمرها من تخمين كلمة السر في هاتف والدها وبدأت بإنفاق النقود يمنة ويسرة، وذكرت «ذي صن» أن الأب إيان ويلسون اكتشف لاحقاً أن حسابه البنكي خصم منه 1000 جنيه استرليني بعد أن حجزت ابنته رحلة جوية بالدرجة الأولى لزيارة حديقة ديزني الخاصة بالأطفال.

وكانت سوزان قد تسللت إلى حجرة والدها في منتصف الليل وتوصلت إلى كلمة السر وفتحت الهاتف ودخلت إلى حسابه البنكي ودفعت في البداية عن طريق باي بال 400 جنيه استرليني مقابل رحلة الطائرة ومكوث في الفندق. ثم اشترت تذكرة لزيارة برج إيفل في باريس بقيمة 214 جنيهاً استرلينياً، كما أنفقت 392 جنيهاً على تذكرة في قطار ديزني وحديقة ملاهي في اليوم التالي قبل أن يكتشف الأب الأمر ويستعيد الهاتف من ابنته.