قتلت جدها متأثرة بمسلسل رعب أميركي

أصدر قاضٍ في أستراليا حكماً بالسجن مدى الحياة بحق أسترالية (20 عاماً) طعنت جدها حتى الموت متأثرة بمسلسل «أميركان هورور ستوري» الأميركي التليفزيوني، واصفاً الجريمة بأنها «وحشية» و«قاسية القلب»، وأفادت وكالة «استراليان أسوشيتد برس» امس بأن قاضي المحكمة العليا في ولاية أستراليا الجنوبية،كفين نيكولسون، قال إن الجريمة التي ارتكبتها بريتني جيد دوير هي جريمة شريرة ومقززة، وأن الشابة لا تزال تشكل خطراً على المجتمع.

كان عمر دوير 19 عاماً عندما انهالت بأربع طعنات على جدها روبرت وايتويل (81 عاماً) في منزله بمدينة أديليد العام الماضي، من أجل سرقة مدخراته التي زادت على 100 ألف دولار أسترالي كان يحتفظ بها نقداً في ورشته.