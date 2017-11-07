عقار لإذابة الدهون بجرعة واحدة

يقول باحثون من جامعة أبردين إنهم قد توصلوا لدواء جديد طُور في الأساس لعلاج مرضى السرطان والسكري، بيد أن مجرد جرعة واحدة منه كفيلة بإذابة الدهون المسببة لانسداد شرايين القلب، وذكر موقع إخباري أن العقار الجديد الذي تم اختباره ، ويدعى «ترودوسكيمين»، بمقدوره عكس آثار تصلب الشرايين، حيث وجد أن جرعة واحدة منه كشفت عن انخفاض عدد اللويحات الدهنية في شرايين الفئران المخبرية.
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