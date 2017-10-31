مواطن يُرزق بأربعة توائم يتمتعون بصحة جيدة

رزق المواطن محمد مبخوت البريكي وزوجته المواطنة أفنان بشير اليافعي أربعة توائم ثلاث فتيات وصبي. وتعتبر من الحالات النادرة التي جاءت عبر حمل وولادة طبيعيين في الشهر السابع مؤكدين أنهم جميعاً يتمتعون بصحة جيدة.

مفاجأة سعيدة

وجاءت هذه المفاجأة السعيدة خلال تواجد الأب وانضمامه في صفوف الخدمة الوطنية، واختار الأبوان أن يسميا بناتهما على أسماء بنات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فاطمة، وحصة، ومريم فيما اختارا لابنهما اسم صالح، تيمناً بالصلاح والهدى له في الحياة.

وقالت الأم المواطنة أفنان اليافعي: نشكر الله عز وجل على هذه النعمة الكبيرة التي من بها علي وعلى زوجي، وإن أبنائي يتمتعون بصحة جيدة بحسب ما أفاد الأطباء بعد ولادتهم في الشهر السابع، ويمكثون حالياً في الحضانة في المستشفى حتى نطمئن عليهم. وأضافت إن والدهم لم يشهد الولادة بسبب التحاقه بأداء الخدمة الوطنية، وهي حق للوطن علينا وشرف كبير لكل مواطن مخلص لوطنه وقادته.

ترسيخ

ويأمل والدي التوائم أن يكونوا صالحين وأن يسخرلهم المولى عز وجل في خدمة قائدهم ووطنهم عاقدين العزم على تربيتهم وتنشئتهم على طاعة ولي الأمر والذود عن الوطن والدفاع عن مقدراته، وترسيخ قيم ومبادئ الاتحاد، وغرسها في نفوسهم.