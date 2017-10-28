طيار يطلب يد فتاة عبر النداء خلال رحلة إلى دبي

اعتاد مستخدمو الطائرات حول العالم على الاستماع إلى إرشادات السلامة والأمان التي تقدمها طواقم الطائرة قبل الإقلاع، ليتبعها رسالة ترحيبية من كابتن الطائرة، التي تحمل معلومات عن وجهتهم وزمن الطيران وغيرها، إلى جانب تمنياته بالوصول إليها بالسلامة. إلا أن مساعد كابتن طائرة «الملكية الأردنية» التي اتجهت، أمس، من عمان إلى دبي، لم يكتف بالرسالة الترحيبية التي أطلقها للركاب، ليفاجئ الجميع خلال إعلانه بطلب غريب، وهو خطبة فتاة كانت تجلس بين الركاب، حيث قال الطيار في إعلانه للركاب: «إن رحلة اليوم مميزة بالنسبة لي وذلك لوجود من أحب على متنها»، طالباً يدها للزواج وأن تكون رفيقة دربه للأبد، متمنياً موافقتها.

الفتاة لم تخيب ظن مساعد الكابتن، لترد عليه بقبول الزواج منه، فيما انهالت بعد ذلك التبريكات عليهما من قبل الركاب في الرحلة ذاتها، ليقوم الطيار بتوزيع الحلوى على جميع المسافرين في الطائرة، تعبيراً منه عن شكره الكبير لمشاعر وأمنيات الركاب له ولزوجته المستقبلية.

تفاعل وصدى

ما قام به مساعد الكابتن، لم يكن ليمر مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي الذين انهالوا عبر تغريداتهم بالتبريكات للعروسين، بعد أن أطلقوا على موقع «تويتر» هاشتاغ حمل عنوان «خطبة طيار»، عبروا فيه عن سعادتهم بما قام به الطيار من خطوة لافتة، شكلت مفاجأة للركاب وللعروس على حد سواء، فيما توقع البعض أن تقوم شركة «الملكية الأردنية» بإهداء العروسين بيت الزوجية.