ديناصور يغطي جلده الريش يدهش العلماء

كشف العلماء، أول من أمس، عن ديناصور بحجم حيوان الراكون يغطي جلده الريش جاب الصين قبل 130 مليون عام، وهو يشترك في سمة مميزة مع الراكون، وهو نوع من الثدييات ذات الفراء تعيش في أميركا الشمالية في وقتنا الحالي، والسمة المشتركة هي شريط من الجلد الغامق يحيط بعينيها يشبه الأقنعة التي يستخدمها اللصوص.

وقال العلماء إن تحليلاً لحفريات من الريش على جلد ديناصور يسمى «سينوساوروبتريكس» يكشف عن نمط للتمويه تضمن القناع المحيط بالعينين، وقال عالم الحفريات فيان سميثويك من جامعة بريستول في بريطانيا عن قناع اللصوص «كان هذا اكتشافاً مدهشاً تماماً».

وربما منحت هذه الصفة السينوساوروبتريكس مزايا معينة كالتمويه. ويقول سميثويك إنه في الطيور، وهي سليلة فصيل الديناصورات، غالباً ما يحجب القناع العينين.