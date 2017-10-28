صبغة شعر تقود مدرّسة إلى المحكمة

رفعت طالبة يابانية بالمرحلة الثانوية دعوى على حكومة أوساكا الإقليمية، بعد أن أجبرتها مدرّستها مراراً على صبغ شعرها البني باللون الأسود، ونقلت وسائل إعلام يوم أمس، عن الفتاة التي تبلغ من العمر 18 عاماً قولها في الدعوى التي قدمتها لمحكمة منطقة أوساكا إن والدتها أبلغت مدرسة كايفوكان في مدينة هابيكينو عند تسجيل اسم ابنتها بأن لون شعرها الطبيعي بني، إذ أن المدرسة تحظر تلوين الشعر، إذ تفرض مدارس كثيرة في اليابان قواعد صارمة بشأن لون الشعر والحلي ومساحيق التجميل والالتزام بالزي الموحد بما في ذلك طول التنورات.

وأشارت الدعوى القضائية إلى أن المعلمين أمروا الطالبة بصبغ شعرها بالأسود، كما أخبروها مراراً بأن الصبغة ليست متقنة وأجبروها على «إما صبغ الشعر بالأسود أو ترك المدرسة».