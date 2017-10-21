منزل محمود درويش يتعرّض للسطو

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن مجهولين سطوا على منزل الشاعر الراحل محمود درويش، في قرية جديدة المكر شرقي عكّا، وقالت وكالة «معا» الفلسطينية، إن المجهولين سرقوا مقتنيات شخصية لدرويش، ومخطوطات تخصّه.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن مجهولين تسللوا إلى المنزل ليل الثلاثاء، وسرقوا حقيبة خاصة بدرويش فيها مقتنيات مختلفة، ونقل موقع «عرب 48» الإخباري عن أحمد درويش، شقيق الشاعر الراحل، قوله إن المجهولين سرقوا أيضاً مبلغاً يعادل حوالي 70 ألف دولار، وبعض الهدايا.

وتابع بأن السارقين ظنوا، على ما يبدو، أنّ الحقيبة بها مبلغ كبير من المال، أو بعض القطع الثمينة.

يشار إلى أن الشاعر محمود درويش توفي أغسطس 2008 عن عمر يناهز 67 عاماً في هيوستن الأميركية، ونقل جثمان الشاعر إلى رام الله، حيث دفن هناك.