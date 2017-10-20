مُصاب بمتلازمة داون يجتذب الناس إلى مطعمه في عمّان

الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الفكر، وما سوى ذلك لا يحتاج سوى الدعم والتوجيه، ومن ضمن القصص الملهمة لذوي الإعاقة، قصة شاب أردني وُلد بمتلازمة داون، لكن ذلك لم يمنعه من تأسيس مطعمه الخاص في وسط العاصمة الأردنية عمّان.

حيث يتجمع أمامه حشد من الناس لشراء بعض المخبوزات الطازجة التي يُعدها الشاب الذي يدعى مالك دياب (18 عاماً)، ومتلازمة داون تقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها خلل وراثي يؤثر على النمو ويصاب به طفل تقريبا بين كل 700 مولود، لكن ذلك لم يحل بينه وبين العمل في مطعم تملكه أُسرته وتديره والدته من أجله.

ويجذب المطعم، واسمه «دي دي» تيمناً بلقب والدة مالك، الكثير من الزبائن الذي يستلطفون مالك دياب. وأصرت والدة مالك السيدة وداد ملحس على أن تفتح له مشروع المطعم بعد كفاح من أجل فرصة عمل لابنها، وأوضحت الأم أنها تريد أن يكون لابنها هدف في حياته ولا يضيع عمره في النوم وممارسة ألعاب الفيديو.ويستقبل مالك زبائنه بتحيتهم وتلقي طلباتهم وتقطيع الخضراوات، من أجل المقبلات، وتنظيف المطبخ.