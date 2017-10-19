دبي تسدد 1600 فاتورة عشاء عن رواد مطاعمها الفاخرة

ليس شرطاً أن تكون أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لتحظى بتجارب مجانية لتناول الطعام في مطاعم فاخرة، كما أنك قد لا تكون مضطراً للاختلاف مع أصدقائك حول تسديد فاتورة العشاء، لاسيما وإن دبي ستسدد 1600 فاتورة عن رواد مطاعمها الراقية، في بادرة استثنائية تقدمها مجموعة جميرا، وتستمر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة 40 مطعماً تابعاً لها.

المبادرة التي تعد الأولى من نوعها، استطاعت أن تنشر السعادة والإيجابية بين الكثير من رواد المطاعم التابعة للمجموعة، والذين تم اختيارهم بشكل عشوائي وكانوا من المحظوظين الذين تفاجؤوا بعبارة «العشاء علينا» حين هموا بدفع فاتورتهم، حيث عبروا عن امتنانهم للإمارة. كما أشادوا بكرم ضيافتها وعطائها اللامحدود.

وبإمكان الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ باختيارهم ضمن حملة «العشا علينا»، الحصول على تخفيضات فورية على قيمة وجباتهم، وباقة من المكافآت الفورية بمجرد تحميل تطبيق «isme by Jumeirah TM».

وتأتي الحملة في ختام أسبوع مطاعم جميرا 7، وذلك تمهيداً للحملة الترويجية الكبرى التي ستتبعها والتي ستحمل المزيد من المفاجآت لرواد مطاعم فنادق ومنتجعات جميرا على مدى 40 يوماً متواصلة.