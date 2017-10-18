آلية لعلاج السرطان بحرمانه من السكر

تمكن باحثون في بعض الجامعات الهولندية في دراسة لهم استغرقت 8 سنوات، من التعرف على الآلية التي تغذي الخلايا السرطانية على السكر وتجعل من الصعب علاج المرضى.

وذكرت «ديلي ميل» أن الدراسة التي نشرت مؤخراً، تفسر سبب تمكن الخلايا السرطانية من تفكيك جزيئات السكر بشكل سريع دون بذل طاقة تذكر، وهي ظاهرة اكتشفت سابقاً وسميت «تاثير ووربيرغ». وأظهرت الدراسة أن جزيئات السكر تتصل بصورة طبيعية مع جين يدعى «راس»، وهو ضروري لكي تتمكن جميع الخلايا السرطانية من البقاء على قيد الحياة. وهذا الرابط يحتجز الخلايا الخبيثة بقوة، ويجعلها عاجزة عن التخلص منه، مما يحفز الخلايا السرطانية على التهام جزيئات السكر باستمرار.