العثور على أكفان فايكنغ عليها لفظ الجلالة

اكتشف الباحثون السويديون لفظ الجلالة مطرزاً على كفن فايكنغ قديم يعود تاريخ صنعه لأكثر من 1000 سنة مضت، وقد وصفوا هذا الاكتشاف بأنه مذهل، واعتقد الباحثون في البداية أن هذه الأنماط الحريرية هي زخرفات عادية من عصر الفايكنغ، غير أن إعادة فحصها من قبل عالمة الآثار أنيكا لارسون من جامعة أوبسالا، كشفت أنها نص كوفي هندسي.

وقد عثر عليها في حزم محبوكة علاوة على بعض الثياب، في موقعي دفن منفصلين، ما دفع للافتراض أن عادة الدفن لدى الفايكنغ تأثرت بالدين الإسلامي الحنيف.

واحتوت الحزم المنسوجة على نص عربي قديم بالخط الكوفي الذي ظهر في مطلع الإسلام، ويشمل كلمة «الله». كما عثر على أحرف كوفية من عهد الفايكنغ في فسيفساء في نصب وأضرحة دفن تذكارية في وسط آسيا.

وعلقت لارسون على ذك قائلة: «إن أحد التفاصيل المهمة هي أن كلمة «الله» مصورة بطريقة منعكسة كصورة المرآة، وربما كانت هذه محاولة لجعل المتعبدين على الجهة اليمنى أن يتمكنوا من القراءة من اليسار إلى اليمين».

وأضافت: «إنه شيء مذهل، ونحن نعتقد أن هذه الحزم، كالملابس، تمت حياكتها في منطقة تقع إلى الغرب من بلاد المسلمين، ويفترض أن الأكفان في عصر الفايكنغ تأثرت بالدين الإسلامي الحنيف، وبفكرة وجود حياة بعد الموت في الجنة».