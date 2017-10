«أنا..من أنا؟» #الجواب_في_الداخل.. هاشتاغ غريب في شوارع الإمارات

ظهر في الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #الجواب_في_الداخل يتبع عبارة أنا.. من أنا؟ والغريب أن هذا الوسم انتشر في بعض الأماكن العامة في دولة الإمارات في منحوتات بيضاء ثلاثية الأبعاد منها باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية.

وبمجرد الدخول إلى الوسم #الجواب_في_الداخل أو #TheAnswerInside في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تجد مجموعة كبيرة من الأشخاص المشاركين في الوسم بينهم مفكرين وأدباء وفنانين وأشخاص عاديين، عبروا من خلاله عن هويتهم وحقيقة شخصيتهم.

الهدف من الهاشتاغ ومن أطلقه غير واضح بالضبط ولكن موقعا بعنوان (الجواب في الداخل) www.theanswerinside.com " نشر بعض التلميحات يظهر من خلالها أن حدثا ما، متعلق بالهاشتاغ سينطلق بعد أربعة أيام، إذ نشر الموقع فيديو لعد تنازلي كتب عليه "باقي أربعة أيام وصفر ساعة و12 دقيقة و20 ثانية.

