«أنا..من أنا؟» #الجواب_في_الداخل.. هاشتاغ غريب في شوارع الإمارات

ظهر في الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #الجواب_في_الداخل يتبع عبارة أنا.. من أنا؟ والغريب أن هذا الوسم انتشر في بعض الأماكن العامة في دولة الإمارات في منحوتات بيضاء ثلاثية الأبعاد منها باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية.

وبمجرد الدخول إلى الوسم #الجواب_في_الداخل أو #TheAnswerInside في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تجد مجموعة كبيرة من الأشخاص المشاركين في الوسم بينهم مفكرين وأدباء وفنانين وأشخاص عاديين، عبروا من خلاله عن هويتهم وحقيقة شخصيتهم.

الهدف من الهاشتاغ ومن أطلقه غير واضح بالضبط ولكن موقعا بعنوان (الجواب في الداخل) www.theanswerinside.com " نشر بعض التلميحات يظهر من خلالها أن حدثا ما، متعلق بالهاشتاغ سينطلق بعد أربعة أيام، إذ نشر الموقع فيديو لعد تنازلي كتب عليه "باقي أربعة أيام وصفر ساعة و12 دقيقة و20 ثانية.

Manal Al Dowayan reminds us that we are made up of the best parts of those who love us. Answer at https://t.co/wQ9NNzh7pm. #TheAnswerInside pic.twitter.com/01iystTrnF — The Answer Inside (@theanswerinside) October 7, 2017

وقد شارك في الوسم عبر تويتر عدد من الشخصيات المحلية والخليجية الشهيرة منها الفنانة السعودية منال الضويان التي قالت في فيديو نشرته على الوسم أن " أنا.. من أنا؟ سؤال بسيط في الشكل ولكنه معقد بالمضمون فإجابتي ستكون واسعة ولكنها دقيقة.. "أنا.. ابتسامة والدي وضحكة أمي... تعلمت الحب من إخوتي.. والولاء من أصدقائي.. أنا عبارة عن تجارب حياة سعيدة وحزينة، أنا اللاشيء وفي نفس الوقت أنا كل شيء..".

وقال الكاتب والروائي الإماراتي ياسر حارب في مشاركته على الهاشتاق "أنا من أنا؟ سؤال صعب جدا وقديما كان الفيلسوف اليوناني سقراط يقول: أعرف نفسك لأن معرفة النفس فضيلة من فضائل الإنسانية.. أنا شخصيا، أجد نفسي عندما أقرا وأبحث وأطلع وأصل لبعض الحقائق.. مختتما الفيديو بهاشتاغ #الجواب_في_الداخل.

إلى جانب تويتر، يتوافد عدد من الزوار لالتقاط الصور أمام الهياكل الثلاثية الأبعاد في جزيرة السعديات بأبوظبي وشواطئ جميرا بدبي، السبب ليس واضحا بعد لذلك دعونا نترقب الـ 16 من أكتوبر لمعرفة حقيقة الأمر.