الأرض على موعد مع ظاهرة نادرة

ستكون الأرض، الخميس، على موعد مع ظاهرة وصفها العلماء بأنها "غير مقلقة"، حيث سيمر كويكب بحجم منزل بمحاذاة كوكبنا.

ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن العلماء قولهم إن الكوكيب سيمر الخميس بمحاذاة الأرض لكنه "غير مقلق"، وأضافوا "لن يشكل خطرا على كوكبنا".

وسيكون الكويكب "2012 تي سي 4" على بعد أقل من 44 ألف كيلومتر عن الأرض، كما أنه "لن يهدد الأقمار الصناعية".

وستبلغ سرعة "2012 تي سي 4" بالنسبة إلى الأرض 7,3 كيلومترات في الثانية الواحدة.

وذكرت "تلغراف" أن الكويكب لن يكون ظاهرا بالعين المجردة، إلا أن معاينته ستكون سهلة في أستراليا حيث سيكون في أقرب موقع له من الأرض.

يشار إلى أن هذا الكويكب هو بحجم النيزك الذي ضرب منطقة تشيليابينسك في روسيا في فبراير 2013.