عمرها 101 سنه وتفوز بمنافسات الألعاب العالمية بأوكلاند

يطلق عليها اسم "معجزة مدينة شانديغار" بعد شهرة استحقتها الجدة، مان كور، لفوزها في سباق 100 متر في منافسات الألعاب العالمية بأوكلاند النيوزلندية خلال وقت سابق من العام الجاري. علماً بأنها قد بدأت نشاطها الرياضي في عمر 93 عاماً وحسب.

وقالت كور (101 عام) عند سؤالها عن دافعها للمنافسة: "التدريب والمشاركة في الأحداث يمدانني بجرعة من السعادة". ولكن على الرغم من إنجازاتها في هذا المجال، فإن كثيرين ليسوا على بينة من سر لياقتها البدنية. لتوضح أن عافيتها تعود لنظامها الغذائي المماثل لأي نظام يتبعه رياضي شاب يستعد للمنافسات.

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وبالإمعان في حقيبة غذائها، فإنها تتناول 6 أرغفة خبز معدة من القمح والحمص، كما أنها تتبع نظاماً غذائياً آخر يستند إلى تناول حليب الصويا والفواكه الموسمية والعصائر والحليب. وتتدرب بانتظام، وتنوع نظامها الغذائي من يوم لآخر ، وقال ابنها البالغ من العمر 79 عاما انها تمارس رياضة الجري، وفي أيام أخرى تنهمك في رياضة رمي الرمح، مضيفاً إنها تذهب "في أيام محددة لصالة الألعاب الرياضية لرفع الأوزان". وفي نصيحتها، تقول العجوز كور التي لا تتحدث سوى البنجابية: "تناولوا الطعام الصحي جيداً، ومارسوا الرياضة بانتظام، وابتعدوا عن الوجبات السريعة".