تعبير مرسوم..إبداع طالب ومعلم

يحمل المعلم أمانة عظيمة ورسالة سامية جليلة ، بتعليم الأبناء وتدريسهم ومعرفة امكاناتهم العلمية والعمل على تمنية المهارات الخاصة بهم فيكون بحق معلما مبدعا ومبتكرا.

وفي هذا السياق تفاعل سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي مع تغريدة لاحدى المعلمات عن طالبة لديها ضعف في التعبير ، لكن مبدعة في الرسم فطلبت منها رسم موضوع عن الأسرة وعدم كتابته فكان الابداع والتميز من الطالبة ورسمت الأسرة بشكل جميل ومبهر حاز إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المعلمة في حسابها في تويتر "عندي طالبة ضعيفة بالتعبير وحصتي اليوم كتابة موضوع بعنوان أسرتي ورفضت أنها تكتب، عرفت أنها تحب الرسم وطلبت منها تقدم تعبيرها مرسوم".

كما تفاعل المغردون مع تغريدة المعلمة مثنين عليها وعلى اسلوبها وطريقتها المبتكرة في التعليم ورسالتها النبيلة .