البيان تطلق برنامج " طور نفسك لايف "

استكمالا للنجاح الباهر الذي يحققه برنامج " نصيحة لايف " وبرنامج " 30 دقيقة مع كلداري " نعتزم في " البيان " طرح برنامجا جديدا عبر منصاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي بعنوان " طور نفسك لايف " بالتعاون مع خبير تنمية رواد الأعمال مصطفى الحموي.

سوف يتناول البرنامج جملة من المواضيع المرتبط بتطوير الذات في مجالات ومختلفة وستكون البداية مع ثلاث محاور : كيف تكتشف شغفك في الحياة؟ ، كيف تحول شغفك إلى ربح؟ و مهارات الإلقاء والتقديم المتميز .

وقبل أن نبدأ في البرنامج سوف نجري استطلاعا للرأي نستعين فيه بارائكم متابعينا الكرام في تحديد الموضع الذي نستهل به فيه البرنامج، وفقا لاحتياجاتكم واهتماماتكم، وكذلك في تحديد اليوم والتاريخ والتوقيت المناسب لكم .

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