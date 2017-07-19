عائلات تستمتع بأوقاتها، تتدحرج بهم عربات مُتنزه حديقة دبي المتوهجة أو «دبي جاردن جلو» في دبي، وتعبر بهم دروب حدائقه المليئة بالعديد من فُسح الترفيه واللعب.
عائلات تستمتع بأوقاتها، تتدحرج بهم عربات مُتنزه حديقة دبي المتوهجة أو «دبي جاردن جلو» في دبي، وتعبر بهم دروب حدائقه المليئة بالعديد من فُسح الترفيه واللعب.
قررت محكمة في الصين صرف تعويض بقيمة 1.3 مليون دولار لأربعة أشخاص تمت إدانتهم بالخطأ منذ سنوات بارتكاب جريمة قتل. وفي
يبدو أن الزحام الشديد المزمن في بعض المناطق السياحية الشهيرة في أوروبا أطلق غضبا واستياء من جانب السكان المحليين واتخذ
تجمع مئات المزارعين والرعاة والسياسيين فى افيرون بجنوبى فرنسا أمس السبت، للمطالبة باتخاذ إجراءات لوقف قتل الأغنام بسبب
نشرت الفنانة ديانا كرازون، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو تساند من خلاله نادى الفيصلى
كشفت دراسة حديثة أعدها معهد الطب التطوري في جامعة "زيورخ" عن أول عملاق معروف في العالم. وأشارت الدراسة التي نشرها موقع
تسبب مقطع فيديو على موقع يوتيوب في مصرع طفلة أميركية تبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن حاولت تنفيذ تحدي عرضه الفيديو لشرب
يشهد العالم مساء غد الإثنين ٧ أغسطس خسوفا جزئيا للقمر، ويمكن مشاهدة هذا الخسوف من جميع المنطقة العربية مع ملاحظة أنه قد
يترقب سكان الكرة الأرضية، الاثنين، ظاهرة فلكية نادرة تسمى "القمر الدموي"، إذ سيظهر القمر بشكل كامل، وسيكتسي لونا مائلا