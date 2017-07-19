"دبي جاردن جلو"

المصدر:
  • تصوير - ناصر بابو
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عائلات تستمتع بأوقاتها، تتدحرج بهم عربات مُتنزه حديقة دبي المتوهجة أو «دبي جاردن جلو» في دبي، وتعبر بهم دروب حدائقه المليئة بالعديد من فُسح الترفيه واللعب.

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